Сахалинские полицейские изъяли из незаконной продажи 273 бутылки алкоголя
30 октября сотрудниками отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Сахалинской области был выявлен факт незаконной реализации спиртного. В торговом павильоне по улице Фархутдинова осуществлялась продажа алкогольных напитков, не смотря на то, что торговля спиртным на нестационарных объектах запрещена действующим законодательством. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Изъято 273 бутылки спиртосодержащей продукции, в том числе водка и пиво различных наименований. В отношении владельца торговой точки и продавца составлены административные протоколы.
В тот же вечер сотрудниками ИАЗ был пресечен факт продажи алкоголя после 22:00 в магазине по улице Комсомольской. За данное правонарушение в отношении продавца составлен административный протокол по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях. Изъято 153 единицы алкогольной продукции различных наименований.
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