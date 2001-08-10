Сахалинка подожгла вещи в своей квартире, чтобы навредить соседям
Приговором Смирныховского районного суда 30-летняя жительница Смирныховского района признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.
Суд установил, что осужденная, находясь в состоянии опьянения, на почве личных неприязненных отношений к потерпевшей, возникших в ходе неоднократных ссор с соседями, с целью уничтожения их квартиры, подожгла имущество у себя дома и, убедившись, что огонь распространяется на соседнюю квартиру, с места преступления скрылась.
В результате пожара квартира потерпевшей с находящимся в ней имуществом была уничтожена огнем.
Ущерб от незаконных действий осужденной составил 864000 рублей.
Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, учитывая наличие на иждивении подсудимой четырех малолетних детей, назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.
Также судом удовлетворено исковое заявление потерпевшей о взыскании суммы ущерба в размере 864000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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