Дело об убийстве малолетней девочки на Сахалине будут расследовать как особо важное

Следственным отделом по городу Невельск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в мусорном контейнере, расположенном примерно в 100 метрах от дома № 9 по улице Дачной села Шебунино Невельского района тела малолетней девочки с признаками насильственной смерти по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По подозрению в совершении данного преступления задержана 37-летняя мать девочки.

В настоящее время, с учетом собранных доказательств женщине предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Невельским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В связи со сложностью уголовного дела, а также с общественным резонансом, данное дело изъято из производства следственного отдела по городу Невельск и для дальнейшего расследования передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

1 ноября 2018 года в 10:00 минут в здании территориального отдела по управлению села Шебунино, расположенного по адресу: ул. Дачная, 4 заместителем руководителя следственного управления А.С. Коротких будет осуществлена встреча с жителями села Шебунино.

Лица, обладающие какой-либо информацией об обстоятельствах совершения данного преступления могут прийти по вышеуказанному адресу.

В ходе расследования будут тщательно изучены все обстоятельства совершенного преступления, сообщили ТИА «Острова» в областном следкоме.