Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2018
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Дело об убийстве малолетней девочки на Сахалине будут расследовать как особо важное
13:38, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсаковском районе сбили пенсионерку

31 октября 2018 года, примерно в 08 часов 30 минут, 40-летняя женщина, водитель автомобиля Nissan Murano, двигалась в северном направлении по улице Невельской в городе Корсакове. В районе дома № 11 совершила наезд на 57 – летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно – транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова»  в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

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