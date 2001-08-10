В Корсаковском районе сбили пенсионерку

31 октября 2018 года, примерно в 08 часов 30 минут, 40-летняя женщина, водитель автомобиля Nissan Murano, двигалась в северном направлении по улице Невельской в городе Корсакове. В районе дома № 11 совершила наезд на 57 – летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно – транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.