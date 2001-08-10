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13:38, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Корсаковском районе сбили пенсионерку
31 октября 2018 года, примерно в 08 часов 30 минут, 40-летняя женщина, водитель автомобиля Nissan Murano, двигалась в северном направлении по улице Невельской в городе Корсакове. В районе дома № 11 совершила наезд на 57 – летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно – транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
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