Жительница смирных не отдала деньги за продукцию на 711 тысяч рублей

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы. Гражданке инкриминируется совершение мошенничества в сфере предпринимательства.

Установлено, что обвиняемая заключила с одной из местных торговых компаний договор на приобретение партии мясной продукции с целью розничной перепродажи. По заключенному соглашению злоумышленница обязалась расплатиться за товар в течение семи дней после его получения. При переговорах она объясняла отсрочку оплаты тем, что ей необходимо получить первую прибыль. Однако на самом деле, расплачиваться с компанией фигурантка не намеревалась.

Продукцию обвиняемая распродала в местные магазины, но долг за нее так и не вернула. Спустя оговорённый срок она перечислила компании только 80 тысяч рублей, а остальными деньгами распорядилась по личному усмотрению. Сумма ущерба составила 711 тысяч 872 рубля.

В настоящий момент следователями собрана исчерпывающая база доказательств, указывающая на совершение преступления, предусмотренное частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора, сообщили astv.ru в УМВД России по Сахалинской области.