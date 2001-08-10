Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2018
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09:06, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Долинском районе водитель "тойоты" съехал в опору ЛЭП и погиб

1 ноября 2018 года, примерно в 7:45, 33-летний водитель автомобиля Toyota corolla, двигался в северном направлении по улице Октябрьской в селе Октябрьское Долинского района. В районе дома № 27, не справился с управлением транспортного средства и совершил съезд в кювет с последующим наездом на опору ЛЭП.  

В результате дорожно – транспортного происшествия водитель автомобиля скончался на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи, а его 26-летний пассажир получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

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