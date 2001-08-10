Сахалинец избил мать до смерти за пьянство
29 октября в 17:00 минут в следственный отдел по Невельска СУ СК России по Сахалинской области поступило сообщение от эксперта судебно-медицинской экспертизы районной ЦРБ. Эксперты сообщили, что при вскрытии трупа 53-летней жительницы Горнозаводска выяснялось, что смерть женщины наступила в результате закрытой травмы живота. Ранее женщину доставили в морг с диагнозом «Биологическая смерть».
Возбудили уголовное дело.
Позже правоохранители задержали 30-летнего сына потерпевшей. В суд уже направлено ходатайство о заключении мужчины под стражу.
Как сообщили astv.ru в областном следкоме, потерпевшая злоупотребляла спиртными напитками. 27 октября около трех ночи её пьяный сын пришел домой. Из-за того, что у него отсутствовал ключ, мужчина стал стучаться в дверь, но мать, которая также была пьяна дверь не открывала.
После того, как сыну удалось разбудить мать, она открыла дверь, и он стал ей высказывать претензии, что она много пьет, и все деньги тратит на спиртное. Поссорившись с матерью, сын избил ее. Он множество раз ударил женщину в живот, а после этого ушел спать. Утром подозреваемый обнаружил безжизненное тело матери.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили ТИА «Острова» в областном следкоме.
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