В Макаровском районе у мужчины нашли боеприпасы и ружье

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Макаровскому городскому округу поступила информация, что житель села горное незаконно хранит оружие и боеприпасы. Об этом ТИА "Острова" сообщили в УМВД России по сахалинской области.

Для проверки данных сведений полицейские провели осмотр жилища гражданина, где обнаружили 4 банки с порохом, металлическую банку, наполненную капсюлями и дробью, охотничье ружье марки ИЖ-18 и нож в металлических ножнах.

Как показала проверка, данное оружие с 2016 года числилось как утерянное.

По данному факту проводятся проверочные мероприятия. Обнаруженное изъято и направлено на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.