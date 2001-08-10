Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2018
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14:58, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Макаровском районе у мужчины нашли боеприпасы и ружье

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Макаровскому городскому округу поступила информация, что житель села горное незаконно хранит оружие и боеприпасы. Об этом ТИА "Острова" сообщили в УМВД России по сахалинской области.

Для проверки данных сведений полицейские провели осмотр жилища гражданина, где обнаружили 4 банки с порохом, металлическую банку, наполненную капсюлями и дробью, охотничье ружье марки ИЖ-18 и нож в металлических ножнах. 

Как показала проверка, данное оружие с 2016 года числилось как утерянное.

По данному факту проводятся проверочные мероприятия. Обнаруженное изъято и направлено на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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