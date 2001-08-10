Житель Невельска торговал несуществующими морепродуктами
В суд направлено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Невельска, обвиняемого в серии интернет-мошенничеств. Следователями установлена причастность фигуранта к 9 преступлениям с общей суммой ущерба свыше 150 тысяч рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу установлено, что в 2016 году обвиняемый размещал на местном популярном-интернет ресурсе объявления о продаже морепродуктов. Когда по телефону с ним связывались покупатели, он сообщал, что доставка возможна только по предоплате. Когда потерпевшие переводили деньги на указанный им счет, злоумышленник отключал телефон и на связь больше не выходил. По данной схеме обвиняемый похитил путем обмана денежные средства у восьмерых граждан. После он решил изменить тактику и начал размещать объявления о продаже автомобилей, также с обязательным условием предоплаты. Таким образом, ему удалось ввести в заблуждение и похитить денежные средства у еще одного потерпевшего. При этом обвиняемый регулярно менял номера мобильных телефонов и использовал банковские карты, оформленные на других лиц
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с отделом «К» БСТМ УМВД России по Сахалинской области обвиняемый был задержан.
По совокупности совершенных преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.
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