Житель Углегорска напал на знакомых с топором
Углегорским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Углегорска, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Судом установлено, что 09 августа 2018 года в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений подсудимый нанёс топором удары в область головы двум потерпевшим, в результате чего одному из них причинены телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью, а второму лёгкий вред здоровью.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Гражданский иск к подсудимому, заявленный городским прокурором в пользу Территориального фонда обязательного страхования Сахалинской области, в счет затрат, понесенных в связи с оказанием потерпевшему медицинской помощи, в размере 82 176 рублей, удовлетворен в полном объёме.
Приговор в законную силу не вступил.
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