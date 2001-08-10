Любителей «скорости» задержали сахалинские транспортные полицейские
Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Сахалинского Линейного отдела МВД России на транспорте поступила оперативная информация, согласно один из граждан сбывает наркотик «скорость» жителям Сахалина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в линейном отделении МВД России на транспорте.
Транспортными полицейскими был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых был установлен и задержан 49-летний гражданин, у которого в ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли три пакетика с порошкообразным веществом.
Стражам правопорядка задержанный рассказал, что является наркозависимым.
В тот же день сотрудниками транспортной полиции Сахалина была задержана гражданка 1977 года рождения, которая, согласно оперативной информации, была причастна к наркосбыту. В ходе осмотра ее жилья транспортные полицейские обнаружили девять полимерных пакетиков с порошкообразным веществом и денежные средства, предположительно полученные за сбыт наркотика.
В ходе опроса 41-летняя жительница Сахалинской области рассказала, что в изъятых пакетиках находится синтетический наркотик, именуемый в народе «скорость», предназначенный для сбыта наркозависимым жителям Сахалина.
Изъятое вещество полицейские направили на исследование, по результатам которого установлено, что до потребителя не дошло около 20 разовых доз.
В отношении 49-летнего гражданина, сотрудниками транспортной полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Согласно санкции данной статьи покупателю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет;
В отношении 41-летней жительницы Сахалина возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)
За организацию наркобизнеса, злоумышленница может понести наказание в виде 15 лет лишения свободы.
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