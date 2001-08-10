На Сахалине подведены итоги операции «Мак-2018»

В целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, выявления ликвидации незаконных посевов наркосодержащих растений, в Сахалинской области проведена оперативно-профилактическая операция «Мак-2018». Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе проведения операции сотрудниками правоохранительных органов области возбуждено 132 уголовных дела по фактам преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Составлено 13 протоколов об административных правонарушениях.

Так, в конце августа сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области был пресечен факт незаконного культивирования и хранения наркосодержащих растений в Невельском районе. В результате проведенного мероприятия в лесном массиве была обнаружена и изъята уже изготовленная смесь марихуаны общей массой более 17 килограмм, а также 76 кустов свежевыращенной конопли.

В июле сотрудниками ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» был задержан местный житель, подозреваемый в незаконном культивировании наркосодержащих растений. На приусадебном участке злоумышленника стражи порядка обнаружили 1 тысячу 448 кустов незаконно культивируемого мака. Возбуждено уголовное дело.

13 сентября сотрудниками ОМВД России по Невельскому городскому округу проведено обследование дачного дома, принадлежащего местному жителю. В одном из помещений полицейскими было обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана», общим весом 3,5 килограмма.

22 сентября в ходе осмотра сотрудниками ОМВД России по Углегорскому городскому округу автомобиля под управлением ранее судимого местного жителя, в кузове были обнаружены и изъяты мешки с марихуаной. Общая масса запрещенного к обороту растительного вещества составила более 6 килограмм

По вышеперечисленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 и 231 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Всего, за время проведения операции «Мак-2018» из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято почти 40 килограмм наркотических средств. Из них - 37 килограмм марихуаны, а также значительные объемы гашишного масла, маковой соломы и других наркотических средств. Изъято 6 тысяч кустов конопли и 2 тысячи кустов мака. Общая площадь уничтоженных незаконных посевов составила почти 400 квадратных метров.