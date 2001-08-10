Тихоокеанское
информационное агентство
7 Ноября 2018
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Сахалинец избил мать до смерти за пьянство
15:41, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам более 26 тысяч рублей

Сахалинка разметила на популярном интернет-ресурсе объявление о продаже детской кроватки. В скором времени ей позвонил некий мужчина, который сообщил, что хочет купить ее и готов прямо сейчас перевести оплату на банковскую карту. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Поверив злоумышленнику, потерпевшая сообщила ему реквизиты кредитки, в том числе защитный код и сообщение от смс-банкинга для подтверждения перевода денежных средств. В результате злоумышленник похитил с банковской карты заявительницы 26 тысяч 500 рублей.

Позже выяснилось, что номер телефона, с которого звонил «покупатель» зарегистрирован в Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию.

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