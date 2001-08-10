Сахалинская полиция раскрыла кражу барсетки
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 28-летнего жителя Курильска. Он сообщил, что на время пребывания в Южно-Сахалинске, остановился в гостинице. Вечером из его номера пропала барсетка с денежными средствами в сумме 21 тысяча рублей. Об этом ТИА "Острова" сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили обстоятельства кражи и причастного к ней гражданина.
Выяснилось, что накануне заявитель пошел в кафе, где познакомился с гражданином, который также оказался не местным и приехал из Шахтерска. После совместного распития спиртных напитков, подозреваемый пожаловался, что ему негде переночевать, и заявитель по доброте, пригласил его к себе. Позже, когда потерпевший уснул, подозреваемый, воспользовавшись положением, похитил барсетку с деньгами и скрылся.
В скором времени подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Как оказалось, указанный 39-летний гражданин уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, и в прошлом был неоднократно судим.
Подозреваемый дал признательные показания. К моменту задержания он успел потратить все деньги по личному усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с причинением значительного ущерба.
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