Сахалинец вырвал из рук женщины кошелек
Ранее в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение об ограблении местной жительницы. В районе улицы Поповича неизвестный выхватил у женщины из рук кошелек и скрылся. При этом все произошло слишком быстро, чтобы потерпевшая успела разглядеть злоумышленника и запомнить его приметы.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска выяснили маршрут, по которому передвигался злоумышленник после ограбления, и в скором времени установили его личность. Им оказался житель областного центра 2000-го года рождения.
Установлено, что подозреваемый шел сзади потерпевшей, когда увидел у нее в руках кошелек. Как оказалось, потерпевшая приехала забрать ребенка из детского сада, и решила не оставлять деньги в машине. Поравнявшись с заявительницей, гражданин выхватил портмоне из её рук и убежал. Через несколько кварталов он вытащил купюры из кошелька и выбросил его. Чуть позже он разменял похищенную валюту в банке и потратил деньги по личному усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Подозреваемый дал признательные показания. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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