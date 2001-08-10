Сахалинка ответила перед законом за оскорбление представителя власти

Жительница Александровск-Сахалинского района привлечена к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Гражданка пришла на прием к начальнику отдела судебных приставов по Александровск-Сахалинскому району с целью получения информации по исполнительному производству, к которому она не имела никакого отношения. Женщине были даны разъяснения, что данная информация может быть предоставлена только стороне исполнительного производства, а именно должнику, взыскателю либо представителю по доверенности.

В ответ на разъяснения представителя закона сахалинка стала вести себя агрессивно и в присутствии других граждан и сотрудников службы оскорбила начальника отдела, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей.

В связи с этим, следственным отделом СК РФ по Александровск-Сахалинскому району в отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

В итоге, рассмотрев материалы уголовного дела, мировой судья признал гражданку виновной в совершении преступления и приговорил к наказанию в виде судебного штрафа в размере 12 тысяч рублей. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил.