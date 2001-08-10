Инспекцию труда Сахалинской области проверила прокуратура
Прокуратурой Сахалинской области проведена плановая проверка в отношении Государственной инспекции труда в Сахалинской области (далее - Инспекция) на предмет соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Проверкой выявлены многочисленные нарушения требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в т.ч. нарушения 30-дневного срока рассмотрения Инспекцией обращений граждан, неполнота их рассмотрения, факты необоснованного возврата обращений, а также их не рассмотрения по существу поставленных в обращениях вопросов.
В этой связи, в отношении должностного лица Инспекции возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
Проверкой также вскрыты нарушения требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части необоснованного применения к виновному лицу административного наказания в виде предупреждения.
По 8-ми материалам административных дел Инспекцией не приняты либо приняты несвоевременно предусмотренные ст. 20.25 КоАП РФ меры в связи с неуплатой в установленный законом срок административных штрафов.
Кроме того, в нарушение требований Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» информация о результатах проведенных Инспекцией по поступившим обращениям проверок не размещалась на официальном сайте Инспекции в сети «Интернет».
В этой связи, в отношении должностного лица Инспекции возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого на виновное лицо наложен административный штраф (постановление в законную силу не вступило).
Об устранении выявленных в ходе проверки Инспекции нарушений закона руководителю Инспекции внесено представление, которое находится на рассмотрении, сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
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