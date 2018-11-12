Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс

12 ноября в 16.35 (сах) из аэропорта г. Южно-Сахалинск вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстояло транспортировать пациента 1939 года рождения из г. Поронайск в г. Южно-Сахалинск для оказания экстренной медицинской помощи.

В 18.14 (сах) вертолет поднялся в воздух с пациенткой на борту и направился из Поронайска в областной центр, где в 19.32 (сах) совершил посадку. Пациентка была передана врачам «скорой помощи» для транспортировки в Сахалинскую областную клиническую больницу. В полете до аэропорта г. Южно-Сахалинска женщину сопровождали врачи-реаниматологи Сахалинской областной клинической больницы.

В комплект медицинского модуля входят два аппарата искусственной вентиляции лёгких, аппаратура для мониторинга, шприц-дозаторы, комплекс шин и другое медицинское оборудование. Данный модуль предназначен для применения на вертолетах Ми-8 с целью эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях, а также в санитарных рейсах и оказания им квалифицированной медицинской помощи с использованием оборудования, входящего в его состав, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.