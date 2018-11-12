Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
12 ноября в 16.35 (сах) из аэропорта г. Южно-Сахалинск вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстояло транспортировать пациента 1939 года рождения из г. Поронайск в г. Южно-Сахалинск для оказания экстренной медицинской помощи.
В 18.14 (сах) вертолет поднялся в воздух с пациенткой на борту и направился из Поронайска в областной центр, где в 19.32 (сах) совершил посадку. Пациентка была передана врачам «скорой помощи» для транспортировки в Сахалинскую областную клиническую больницу. В полете до аэропорта г. Южно-Сахалинска женщину сопровождали врачи-реаниматологи Сахалинской областной клинической больницы.
В комплект медицинского модуля входят два аппарата искусственной вентиляции лёгких, аппаратура для мониторинга, шприц-дозаторы, комплекс шин и другое медицинское оборудование. Данный модуль предназначен для применения на вертолетах Ми-8 с целью эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях, а также в санитарных рейсах и оказания им квалифицированной медицинской помощи с использованием оборудования, входящего в его состав, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:52 8 Ноября Память погибших сотрудников органов внутренних дел почтили в Южно-Сахалинске
- 15:51 7 Ноября ВТБ увеличивает доходность по розничным депозитам до 8%
- 15:47 8 Ноября В Невельске сотрудники полиции раскрыли кражу из автомобиля
- 14:20 8 Ноября Сахалинец вырвал из рук женщины кошелек
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
15:59 18 Октября Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?