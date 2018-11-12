Наркоторговец может сесть пожизненно за попытку торговать метилэфедроном

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску задержан 40-летний подозреваемый в сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональной полиции, при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейским поступила информация, что в областной центр из Самарской области прибыл гражданин, который намеревается получить запрещенные к обороту вещества посредством почтового отправления. Оперативники также выяснили, что пока посылка в пути, подозреваемый подготавливает почву для сбыта запрещенного к обороту вещества. Передавать наркотик потребителям он намеревался бесконтактным способом, общаясь с покупателями через сеть «Интернет» и передавая наркотик через «тайники-закладки». Довести противоправный умысел до конца злоумышленнику не удалось - мужчина был задержан полицейскими с поличным, как только получил на руки посылку.

В почтовой коробке, в банках из-под детского питания стражи порядка обнаружили кристаллическое вещество фиолетового цвета. Исследование эксперта показало, что изъятое является смесью, содержащей «N-метилэфедрон». Это сильнодействующее наркотическое средство, вызывающее острое привыкание и необратимые последствия для здоровья и психики человека уже с первого употребления. Общая масса запрещенного вещества составила 662 грамма, что является особо крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.