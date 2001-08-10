За уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ осужденная направлена в колонию-поселение

Мировой судья судебного участка № 15 Тымовского района вынес обвинительный приговор в отношении 32-летней жительницы пгт. Ноглики за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Осужденной назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства.

После вступления приговора в законную силу осужденная поставлена на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, где ей разъяснены порядок отбывания наказания и последствия уклонения от него.

Будучи трудоустроенной в организацию для отбывания наказания, и, отработав 10 дней, женщина выходить на работу перестала, за что ей объявлено письменное предупреждение о возможности замены наказания. Однако и после предупреждения осужденная на работу не вышла, то есть злостно уклонилась от отбывания наказания.

В связи с этим, начальником уголовно-исполнительной инспекции в суд направлено представление о замене наказания в виде исправительных работ на лишение свободы.

Суд, с учетом позиции прокуратуры, пришел к выводу об обоснованности представления и заменил неотбытую часть наказания в виде исправительных работ на 55 дней лишения свободы в колонии-поселении.

Постановление в законную силу не вступило.