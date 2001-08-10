Пьяного за рулем остановили в Корсакове
Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Корсаковскому городскому округу в районе улицы Лермонтова, была остановлена иномарка под управлением 47-летнего гражданина.
При проверке документов у сотрудников полиции появились основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения. От него исходил запах алкоголя, речь была несвязной. Для дальнейшего разбирательства он был незамедлительно отстранен от управления транспортным средством.
Дальнейшая проверка по базе данных показала, что гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и был лишен водительских прав. Несмотря на действующее наказание, он повторно сел за руль, будучи нетрезвым.
По признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию), возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на спецстоянку. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:52 8 Ноября Память погибших сотрудников органов внутренних дел почтили в Южно-Сахалинске
- 15:51 7 Ноября ВТБ увеличивает доходность по розничным депозитам до 8%
- 15:47 8 Ноября В Невельске сотрудники полиции раскрыли кражу из автомобиля
- 14:20 8 Ноября Сахалинец вырвал из рук женщины кошелек
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
15:59 18 Октября Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?