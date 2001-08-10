Тихоокеанское
информационное агентство
14 Ноября 2018
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15:11, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяного за рулем остановили в Корсакове

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Корсаковскому городскому округу в районе улицы Лермонтова, была остановлена иномарка под управлением 47-летнего гражданина.

При проверке документов у сотрудников полиции появились основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения. От него исходил запах алкоголя, речь была несвязной. Для дальнейшего разбирательства он был незамедлительно отстранен от управления транспортным средством.

Дальнейшая проверка по базе данных показала, что гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и был лишен водительских прав. Несмотря на действующее наказание, он повторно сел за руль, будучи нетрезвым.

По признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию), возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на спецстоянку. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

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