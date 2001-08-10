Мошенник из Холмска продавал несуществующие автомобили и запчасти

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Холмскому городскому округу задержан 35-летний сахалинец, подозреваемый в двух фактах мошенничества с помощью сети «Интернет».

Установлено, что злоумышленник зарегистрировался на одном из местных популярных сайтов, где разместил объявления о продаже автомобиля и автозапчастей, которыми по факту не располагал.

Спустя некоторое время с ним связался первый потерпевший – 34-летний житель Холмска для покупки автозапчастей. В ходе общения, подозреваемый убедил мужчину в том, что у него действительно есть нужный товар и что он готов доставить его в райцентр. Будучи уверенным в том, что продавец его не обманет, заявитель перечислил на банковскую карту подозреваемого 362 тысячи.

Продолжая свою противоправную деятельность, злоумышленник по такой же схеме похитил деньги 58-летнего жителя Холмска, которого заинтересовало объявление о продаже транспортного средства. Доверяя злоумышленнику, потерпевший перечислил на его счет 260 тысяч рублей.

Полученные от продажи несуществующих товаров денежные средства подозреваемый потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - основания задержания подозреваемого. Правоохранителями устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.

Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.