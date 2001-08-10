Тихоокеанское
информационное агентство
14 Ноября 2018
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В Александровске-Сахалинском часть домов остается без света
14:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец ограбил мужчину на остановке

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Анивскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 20-летний житель областного центра, подозреваемый в грабеже.

Установлено, что  у вышеуказанного гражданина возник спор с 48-летним потерпевшим, находившимся на одной из автобусных остановок райцентра. В разгар конфликта подозреваемый несколько раз ударил мужчину, силой вытащил из кармана его рубашки денежные средства и мобильный телефон, после чего скрылся. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Похищенный гаджет подозреваемый продал третьим лицам по заниженной стоимости, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

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