Сахалинец ограбил мужчину на остановке
Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Анивскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 20-летний житель областного центра, подозреваемый в грабеже.
Установлено, что у вышеуказанного гражданина возник спор с 48-летним потерпевшим, находившимся на одной из автобусных остановок райцентра. В разгар конфликта подозреваемый несколько раз ударил мужчину, силой вытащил из кармана его рубашки денежные средства и мобильный телефон, после чего скрылся. Ущерб составил 35 тысяч рублей.
Похищенный гаджет подозреваемый продал третьим лицам по заниженной стоимости, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
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