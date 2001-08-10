Семь нелегальных кредиторов выявили на Сахалине
На Дальнем Востоке по итогам третьего квартала 2018 года были выявлены 33 компании, которые выдавали гражданам кредиты, не имея на то лицензии Банка России. Информацию о мошенниках Дальневосточное ГУ Банка России направило в правоохранительные органы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в банке.
Согласно данным за третий квартал 2018 года, в Приморском крае выявлено восемь нелегальных кредиторов. В Сахалинской области и Республике Саха (Якутия) — по семь компаний, в Хабаровском крае — пять компаний. В Амурской области выявлены три нелегальных кредитора, в Камчатском крае — два, в Магаданской области — один.
«Вышеперечисленные организации незаконно использовали в своём наименовании словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания», либо иным способом указывали на осуществление микрофинансовой деятельности. Такая практика является грубым нарушением действующего законодательства, поскольку вводит в заблуждение потребителей финансовых услуг. Информацию о мошенниках Дальневосточное ГУ Банка России направило в правоохранительные органы», — пояснил начальник Отдела противодействию нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артём Кузьмин.
В начале этого года регулятор создал во всех главных управлениях специальные отделы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они ведут борьбу с мошенничеством и следят за тем, чтобы компании, исключённые из государственного реестра микрофинансовых организаций, прекратили работать и выдавать гражданам микрозаймы. В Дальневосточном ГУ Банка России такой отдел начал свою работу в марте.
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