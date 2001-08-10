За удар по голове знакомого сахалинца приговорили к колонии

Углегорским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Суд установил, что 26 июля 2018 года подсудимый в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанёс удар твердым тупым предметом в область головы потерпевшего, причинив открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной, височной кости черепа.

Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о возмещении затрат, понесённых медицинским учреждением на лечение пострадавшего, в сумме 327 530 рублей, и иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.