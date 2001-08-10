За оскорбление полицейского сахалинец может стать фигурантом уголовного дела

В дежурную часть Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале города Южно-Сахалинска задержан 48-летний местный житель, который находится в состоянии опьянения.

В момент доставления в комнату полиции, гражданин стал выражаться грубой нецензурной бранью и оскорблять транспортных полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе Сахалинского ЛО МВД России на транспорте.

Сотрудники Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте составили в отношении местного жителя протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В настоящее время по факту оскорбления представителя власти проводится процессуальная проверка, по результатам которой материал будет передан в Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации.