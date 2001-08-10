В Холмске на пешеходном переходе сбили 13-летнюю девочку

13 ноября 2018 года, примерно в 13 часов 25 минут, 72-летний водитель автомобиля «TOYOTA VITZ», двигался в южном направлении по улице Матросова в Холмске. В районе дома № 2 совершил наезд на 13 – летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно – транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.