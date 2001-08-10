Тихоокеанское
информационное агентство
15 Ноября 2018
Сегодня 11:37
68,00|76,76|67,48
Сахалинка оплатила многотысячный долг по налогам, чтобы не лишиться автомобиля
09:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске на пешеходном переходе сбили 13-летнюю девочку

13 ноября 2018 года, примерно в 13 часов 25 минут, 72-летний водитель автомобиля «TOYOTA VITZ», двигался в южном направлении по улице Матросова в Холмске. В районе дома № 2 совершил наезд на 13 – летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно – транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?