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09:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Холмске на пешеходном переходе сбили 13-летнюю девочку
13 ноября 2018 года, примерно в 13 часов 25 минут, 72-летний водитель автомобиля «TOYOTA VITZ», двигался в южном направлении по улице Матросова в Холмске. В районе дома № 2 совершил наезд на 13 – летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно – транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
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