Сахалинка оплатила многотысячный долг по налогам, чтобы не лишиться автомобиля

Жительница областного центра оплатила многотысячный долг по налоговым платежам, чтобы не лишиться автомобиля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

В отделе судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 1 на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданки о взыскании 300 тысяч рублей налогов и сборов. Зная о последствиях неисполнения должниками своих обязательств, женщина не торопилась добровольно погашать задолженность.

При проверке имущественного положения гражданки представитель закона установил наличие у нее расчетных счетов в кредитных организациях, вследствие чего вынес постановление об обращении взыскания на находящихся на них денежные средства, однако размер списанной суммы оказался незначительным. Вместе с тем, лишенная безналичных денежных средств сахалинка явилась в отдел судебных приставов с целью разъяснения обстоятельств.

В ходе беседы гражданка пояснила судебному приставу-исполнителю, что не имеет возможности оплатить долг. Тогда, сотрудник ведомства вручил должнице требование о предоставлении принадлежащего ей автомобиля «Toyota Crown» (2010 г.в.) для ареста.

В результате, на данное транспортное средство был наложен арест, а гражданка в течение 10 дней оплатила налоговую задолженность в полном объеме, а также сумму исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга за несвоевременное исполнение требования исполнительного документа.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно погашать долги во избежание ареста имущества и дополнительных затрат, а также быть в курсе своих финансовых обязательств с помощью Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства или бесплатного мобильного приложения «ФССП».