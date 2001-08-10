В Корсакове у девушки вырвали из рук телефон
12 ноября в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 19-летняя жительница Корсакова. Девушка рассказала, что находилась в одном из дворов по улице Комсомольской когда к ней подбежал незнакомый молодой человек, вырвал из рук дорогостоящий телефон и скрылся. Ущерб составил 60 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, совершившего противоправное деяние. Им оказался 17-летний житель областного центра. В скором времени его местонахождение было установлено.
Сыщики выяснили, что злоумышленник проходя мимо потерпевшей заметил, что у последней в руке дорогой гаджет. Проследовав за ней, он выждал подходящего момента, выхватил смартфон из рук и скрылся. Похищенный аппарат он сдал в ближайший ломбард для перепродажи, но сотрудники полиции оперативно его изъяли. Телефон будет возвращен законной владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
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