Анивские полицейские раскрыли угон велосипедов

В дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу за помощью обратился 24-летний местный житель, у которого было похищено 2 велосипеда. Стоимость ущерба составила более 15 тысяч рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили гражданина причастного к данному деянию – жителя села Петропавловское 2002 года рождения.

Как установили полицейские, молодой человек зашел ночью в подъезд заявителя, где и обнаружил хранящиеся транспортные средства. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он похитил чужое имущество и скрылся. Украденным он намеревался распорядиться по личному усмотрению, но был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области.