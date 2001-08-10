Оперативники Охи задержали подозреваемого в мошенничестве и двух кражах

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по городскому округу «Охинский» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний, ранее неоднократно судимый местный житель, подозреваемый в мошенничестве и кражах.

Установлено, что подозреваемый разместил на одном из популярных сайтов объявление о предоставление разного рода услуг. Через некоторое время с ним связалась потерпевшая и попросила установить ограду на могиле ее родственника. Чтобы убедить женщину в своих намерениях, злоумышленник съездил с ней на кладбище, сделал замеры могилы, и сообщил, что ему необходим задаток, для покупки расходных материалов. Получив от женщины деньги в сумме 10 тысяч рублей, он потратил их по личному усмотрению, а на звонки заявительницы больше не отвечал.

После обращения потерпевшей в полицию, сотрудники уголовного розыска оперативно установили злоумышленника и задержали его.

При дальнейшем разбирательстве правоохранители также выяснили, что данный гражданин похитил две могильные ограды, которые впоследствии перепродал.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области.