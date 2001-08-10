При проверке крупной партии морского ежа на Сахалине выявлены несоответствия

Специалисты «Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории» Управления Россельхознадзора в рамках производственного контроля провели исследование проб от крупной экспортной партии ежа живого морского. В результате исследований были выявлены несоответствия.

В ходе лабораторных испытаний проверены пробы от партии ежа живого морского общим весом 28257 кг. В результате исследования выявлено несоответствие по органолептическим показателям: присутствует запах, не свойственный свежим морским ежам, запах икры также не соответствует запаху свежей икры морских ежей. Крупная партия предназначалась на экспорт в Японию.

Всего в 2018 году в «Сахалинскую межобластную ветеринарную лабораторию» поступило 55 проб ежа живого морского, было проведено 712 исследований. Несоответствие по показателю органолептика выявлено в трех пробах.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Владельцу партии рекомендовано повторно сдать продукцию на исследование.

Источник: управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.