К исправительным работам приговорили сахалинского браконьера

Вступил в силу приговор Охинского городского суда по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, который признан виновным в совершений преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации) и ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской областной прокуратуре.

Суд установил, что в июле 2018 года с помощью запрещенного орудия лова подсудимый выловил в заливе Помрь Охинского района два экземпляра рыбы осетрового вида калуги и перевозил их на личном автомобиле. В рамках профилактической операции «Путина - 2018» сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по ГО «Охинский» предпринята попытка остановки транспортного средства. На законные требования об остановке подсудимый не отреагировал, принял меры по уходу от организованной сотрудниками полиции погони и совершил выезд в лесной массив, в котором сумел скрыться.

Спустя два часа осужденный обратился в отдел МВД с заявлением об угоне его транспортного средства неизвестными лицами.

Однако, в рамках предварительного расследования добыты доказательства незаконной добычи осужденным водно-биологических ресурсов и об обращении в правоохранительные органы с заведомо ложным сообщением об угоне.

В судебном заседании осуждённый свою вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объёме, согласившись на рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, принимая во внимание возмещение в полном объёме ущерба причинённого незаконной добычей калуги, назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработной платы.

Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль осужденного, используемый им для незаконной перевозки ВБР.