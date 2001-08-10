Водитель сахалинской коммунальной компании сбил пешехода и лишится свободы на два года

Южно-Сахалинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя областного центра, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения во время управления автомобилем, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). ). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской областной прокуратуре.

Суд установил, что в апреле 2018 года водитель коммунальной компании, проявив преступную небрежность, нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, который переходил на улице Ленина нерегулируемый пешеходный переход.

В судебном заседании осужденный свою вину признал полностью.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание признание вины и раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, приговорил подсудимого к ограничению свободы на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.