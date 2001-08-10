Поддельные права обернулись для сахалинца крупным штрафом

Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего, ранее не судимого жителя Тымовского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской областной прокуратуре.

Суд установил, что подсудимый, желая управлять транспортным средством, в сентябре 2017 года, договорившись с другим лицом о приобретении водительского удостоверения, направил ему необходимые документы, после чего оплатил в почтовом отделении 34700 рублей и получил конверт, в котором находилось удостоверение и документ о том, что осужденный прошел обучение в образовательном центре в Москва.

При этом, удостоверение с таким же номером и датой выдачи выдано другому лицу, а образовательный центр, в котором якобы обучался подсудимый в Москве по данным налоговой службы не значится.

С 3 октября 2017 года по 22 сентября 2018 года осужденный управлял транспортным средством, используя подложное водительское удостоверение до момента его изъятия сотрудниками ГИБДД.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил подсудимого к штрафу в размере 150 тыс рублей.

Приговор в законную силу не вступил.