За две кражи житель Приморского края приговорен к трем годам принудительных работ

Южно-Курильским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Приморского края, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).

Суд установил, что житель Приморского края, приехавший на заработки в Южно-Курильский район, 14 и 15 сентября 2018 года незаконно проникал на территорию крестьянско-фермерского хозяйства, у которого ранее отбывал наказание в виде обязательных работ, где из сарая последнего совершал хищение чужого имущества. Денежными средствами, полученными от реализации похищенного, подсудимый распоряжался по собственному усмотрению.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, учитывая наличие непогашенной судимости, определил подсудимому наказание в виде принудительных работ на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.