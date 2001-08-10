У сахалинки выкрала карту новая знакомая
Вчера в дежурную часть ОМВД России по Макаровскому городскому округу поступило заявление от 53-летней местной жительницы о краже банковской карты и последующем хищении с нее 37 тысяч рублей. Также женщина уточнила, что до пропажи кредитки у нее гостила женщина, с которой она совсем недавно познакомилась. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В течение нескольких часов сотрудники полиции задержали подозреваемую – 40-летнюю жительницу райцентра и доставили в отдел полиции для разбирательства.
Как пояснила злоумышленница, она познакомилась с потерпевшей на улице. После недолгой беседы, заявительница предложила ей приобрести алкоголь и продолжить общение в ее квартире. При покупке в магазине спиртного, подозреваемая видела как женщина вводит пин-код и запомнила его.
Распив алкогольные напитки, хозяйка квартиры уснула, чем и воспользовалась злоумышленница. Взяв ее кредитку, она дошла до ближайшего банкомата, где обналичила вышеуказанную сумму. Похищенные деньги подозреваемая потратила по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
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