Сахалинскими полицейскими задержан подозреваемый в 40 фактах телефонного мошенничества
Сотрудниками сахалинской полиции пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина, подозреваемого в многочисленных фактах телефонного мошенничества. Установлено, что злоумышленник путем обмана похитил денежные средства у сорока жителей островного региона, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Подозреваемый действовал по классической схеме. Сначала он звонил потерпевшим на мобильный телефон, представлялся их родственником и говорил, что скоро заедет в гости. Спустя несколько часов снова перезванивал, и говорил, что попал в неприятности. Якобы по пути он был задержан за нарушение Правил дорожного движения и, желая избежать ответственности, предложил инспекторам взятку. За это в его отношении намерены возбудить уже уголовное дело.
Убедившись, что собеседник пришел в волнение за близкого человека, подозреваемый начинал просить деньги, чтобы уладить вопросы с правоохранительными органами, а когда получал согласие, инструктировал, как и куда перевести средства через платежный терминал. В большинстве случаев, на обман злоумышленника попадались пенсионеры.
Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области было установлено, что к участившимся случаям мошенничества причастно одно и то же лицо. Планомерность и частота зарегистрированных фактов также говорила о том, что он целенаправленно связывался с абонентами, зарегистрированными в островном регионе. Вскоре оперативники выяснили, что злоумышленник осуществлял звонки из республики Адыгея, и вылетели туда для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
В результате операции, проведенной сотрудниками сахалинской полиции совместно с коллегами из МВД России по Республике Адыгея, подозреваемый был задержан. При обысках правоохранители обнаружили сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.
Собрана достаточная доказательная база, указывающая на причастность фигуранта к многочисленным фактам телефонного мошенничества, совершенных на территории Сахалинской области. Следствием установлено, в результате противоправной деятельности, осуществляемой с начала марта и вплоть до задержания оперативниками, подозреваемый похитил у сахалинцев около 1 миллиона рублей. По данным фактам в одно производство объединено несколько десятков уголовных дел, возбужденных по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации – мошенничество.
Ведется следствие.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:00 Сегодня Фотограф с Сахалина отправился в Таиланд спасать слонов
- 11:18 Сегодня «Успешных мам» Сахалина зовут поучаствовать в проекте
- 11:29 Сегодня Управляющей компании, проигнорировавшей административный штраф, придется заплатить втройне
09:25 Сегодня Сахалинские семьи получили больше 30 тысяч материнских капиталов
10:22 9 Ноября Сахалинская область планирует войти в число 30 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
13:05 12 Ноября Южнокорейским бизнесменам предлагают инвестировать в приоритетные проекты Сахалинской области
15:47 12 Ноября В течение двух лет на Сахалине и Курилах появятся больше 5 тысяч учебных мест
11:43 13 Ноября На юге Сахалина получила разрешение на ввод в эксплуатацию крупная молочно-товарная ферма
15:20 17 Октября В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
16:24 19 Октября Парламентарии Дальнего Востока поддержали разработанный сахалинцами проект федерального закона о соцзащите инвалидов
15:59 18 Октября Региональные парламенты: «Аэрофлот» должен летать на Дальний Восток
11:21 24 Октября В Сахалинской области запустят новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
Выбор редакции
- 13:05 Сегодня Сахалинскими полицейскими задержан подозреваемый в 40 фактах телефонного мошенничества
- 12:53 Сегодня Жители Дальнего Востока стали реже жаловаться в Банк России
- 09:25 Сегодня Сахалинские семьи получили больше 30 тысяч материнских капиталов
- 18:00 Вчера «Единый урок по безопасности в сети Интернет» прошел в школах Сахалинской области
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?