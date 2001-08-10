Сахалинскими полицейскими задержан подозреваемый в 40 фактах телефонного мошенничества

Сотрудниками сахалинской полиции пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина, подозреваемого в многочисленных фактах телефонного мошенничества. Установлено, что злоумышленник путем обмана похитил денежные средства у сорока жителей островного региона, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Подозреваемый действовал по классической схеме. Сначала он звонил потерпевшим на мобильный телефон, представлялся их родственником и говорил, что скоро заедет в гости. Спустя несколько часов снова перезванивал, и говорил, что попал в неприятности. Якобы по пути он был задержан за нарушение Правил дорожного движения и, желая избежать ответственности, предложил инспекторам взятку. За это в его отношении намерены возбудить уже уголовное дело.

Убедившись, что собеседник пришел в волнение за близкого человека, подозреваемый начинал просить деньги, чтобы уладить вопросы с правоохранительными органами, а когда получал согласие, инструктировал, как и куда перевести средства через платежный терминал. В большинстве случаев, на обман злоумышленника попадались пенсионеры.

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области было установлено, что к участившимся случаям мошенничества причастно одно и то же лицо. Планомерность и частота зарегистрированных фактов также говорила о том, что он целенаправленно связывался с абонентами, зарегистрированными в островном регионе. Вскоре оперативники выяснили, что злоумышленник осуществлял звонки из республики Адыгея, и вылетели туда для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В результате операции, проведенной сотрудниками сахалинской полиции совместно с коллегами из МВД России по Республике Адыгея, подозреваемый был задержан. При обысках правоохранители обнаружили сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Собрана достаточная доказательная база, указывающая на причастность фигуранта к многочисленным фактам телефонного мошенничества, совершенных на территории Сахалинской области. Следствием установлено, в результате противоправной деятельности, осуществляемой с начала марта и вплоть до задержания оперативниками, подозреваемый похитил у сахалинцев около 1 миллиона рублей. По данным фактам в одно производство объединено несколько десятков уголовных дел, возбужденных по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации – мошенничество.

Ведется следствие.