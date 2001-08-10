Житель областного центра своровал материалы с соседней стройки
Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 49-летний житель областного центра, подозреваемый в совершении кражи строительных материалов. Ущерб составил более 57 тысяч рублей, сообщили ТИА "Острова" в региональной полиции.
Установлено, что подозреваемый проживает напротив одного из строящихся объектов Южно-Сахалинска. Спустя некоторое время он обратил внимание, что ночью стройка не охраняется и ему не составит труда проникнуть на территорию.
Дождавшись темного времени суток, злоумышленник несколькими партиями вынес с объекта строительные материалы и спрятал их в подвале своего дома. Краденное он планировал впоследствии продать, но был задержан стражами порядка. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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