За минувшие выходные сахалинцы отдали мошенникам более 160 тысяч рублей

Сотрудниками ОМВД России по Охинскому и Невельскому городским округам, а также УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждены три уголовных дела по фактам мошенничества. Доверившись неизвестным лицам, местные жители лишились своих сбережений, сообщили ТИА «Острова» в УМВД РФ по Сахалинской области.

Так, 17 ноября жительница Холмска разместила на одном из популярных сайтов областного центра объявление о продаже электроинструмента. Через некоторое время с ней связался мужчина и сообщил, что готов купить товар, но оплату произведет по банковской карте. Доверившись неизвестному, потерпевшая сообщила ему номер своей кредитки и код на ее обороте для перечисления оплаты за продажу. Однако вместо пополнения счета, с него было списано 60 тысяч рублей. Номер телефона, на который звонила потерпевшая, после этого стал недоступен.

В этот же день, в городе Охе неизвестный позвонил на номер 58-летней гражданке и представился ее сыном. Он сообщил, что на него возбудили уголовное дело за драку. Чтобы «урегулировать» конфликт необходимо заплатить 90 тысяч рублей. Переживая за близкого, потерпевшая поверила злоумышленнику и перечислила на его счет вышеуказанную сумму. После того, как оплата была произведена, на связь с женщиной больше никто выходили, а телефон стал недоступен.

Последний факт мошенничества произошел в областном центре, когда на номер 30-летней местной жительницы позвонил неизвестный и рассказал, что ее аккаунт в одной из популярных социальных сетей был взломан. В ходе диалога, голос на другом конце провода убедил гражданку в том, что он восстановит все ее утерянные данные за 12 тысяч рублей. Поверив незнакомцу, она перечислила на его счет указанные денежные средства. После неизвестный отключил телефон и на связь больше не выходил.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество.

В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению данных деяний. Ведется следствие.