Тихоокеанское
информационное агентство
20 Ноября 2018
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15:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Северо-Курильске выявлен факт фиктивной регистрации

Сотрудниками ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу выявлен факт фиктивной регистрации.

Установлено, что 58-летний местный житель, имея в собственности жилое помещение, поставил на учет 26-летнюю гражданку, получив за это денежное вознаграждение. При этом сама девушка в данной квартире никогда не проживала.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

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