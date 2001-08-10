В Северо-Курильске выявлен факт фиктивной регистрации

Сотрудниками ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу выявлен факт фиктивной регистрации.

Установлено, что 58-летний местный житель, имея в собственности жилое помещение, поставил на учет 26-летнюю гражданку, получив за это денежное вознаграждение. При этом сама девушка в данной квартире никогда не проживала.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.