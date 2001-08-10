Семнадцатилетняя сахалинка без прав въехала в магазин в Холмске

21 ноября в 1:50, 17 летняя девушка-водитель, управляла автомобилем «Toyota Mark 2», не имея водительского удостоверения. На улице Советской в Холмске, в районе дома №96, не справилась с управлением и наехала на крыльцо магазина.

В результате ДТП два пассажира автомобиля «Toyota Mark 2», в том числе несовершеннолетняя, получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.