Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2018
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10:46, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Семнадцатилетняя сахалинка без прав въехала в магазин в Холмске

21 ноября в 1:50, 17 летняя девушка-водитель, управляла автомобилем «Toyota Mark 2», не имея водительского удостоверения. На улице Советской в Холмске, в районе дома №96, не справилась с управлением и наехала на крыльцо  магазина.

В результате ДТП два пассажира автомобиля «Toyota Mark 2», в том числе несовершеннолетняя, получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

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