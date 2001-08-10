18-летний сахалинец обворовал пенсионерку в Невельске

В отдел МВД России по Невельскому городскому округу за помощью обратилась 58-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что после ухода из ее квартиры знакомого она обнаружила пропажу золотых изделий и мобильного телефона. Общий ущерб составил более 160 тысяч рублей, сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение гражданина, причастного противоправному деянию. Им оказался 18-летний житель Южно-Сахалинска. Местонахождение молодого человека было установлено, а сам он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Как пояснил злоумышленник, после распития с хозяйкой спиртного она уснула. Воспользовавшись этим, он похитил в комнаты ювелирные украшения, а со стола взял гаджет и скрылся. Краденным имуществом он намеревался распорядиться по своему усмотрению, но был задержан сотрудниками полиции. Изъятые украшения и телефон будут переданы законной владелице.

Возбуждено уловное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 стати 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.