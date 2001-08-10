Полкилограмма марихуаны изъяли полицейские у жителя Корсаковского района

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотиков.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация о том, что 40-летний ранее судимый житель села Озерское хранит запрещенные к обороту вещества. Для проверки данных сведений оперативники произвели обследование квартиры подозреваемого.

В одной из комнат стражи порядка обнаружили несколько бумажных свертков и полиэтиленовый пакет, наполненные растительным веществом со специфическим запахом. В машине злоумышленника сотрудниками УКОН был найден еще один бумажный сверток и набитая вручную папироса.

Обнаруженное было направлено на экспертизу, которая подтвердила, что изъятое из квартиры и автомобиля вещество является наркотическим средством «марихуана». Общая масса составила более 540 грамм, что является крупным размером.

Подозреваемый дал признательные показания и заявил, что изготовил запрещенный к обороту наркотик для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовные дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.