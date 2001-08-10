Житель Тульской области обманом выманивал деньги сахалинцев

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование многоэпизодного уголовного дела по фактам интернет-мошенничеств, совершенных в отношении жителей Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Совершение преступления инкриминируются 23-летнему уроженцу Тульской области. Путем обмана злоумышленник выманил у сахалинцев почти четверть миллиона рублей.

Установлено что фигурант размещал на местном интернет-ресурсе различные объявления о продаже мебели, техники, домашних животных и много другого.

Когда с ним связывались потерпевшие, он, войдя в доверие, убеждал их внести задаток, либо полную предоплату. Некоторые граждане соглашались и переводили требуемую сумму. После злоумышленник отключал телефон и больше на связь с покупателями не выходил.

В результате целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативниками группы по противодействию мошенничествам Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно со специалистами отдела «К» БСТМ УМВД, было установлено, что злоумышленник проживает на территории города Холмска.

В результате дальнейших оперативно-следственных действий правоохранителями были собраны доказательства, указывающие на причастность злоумышленника к 20 фактам мошенничеств, а сам он был задержан.

В ходе предварительного следствия установлено, что в результате своей противоправной деятельности злоумышленнику удалось похитить более 240 тысяч рублей. Около половины данных средств уже возвращены потерпевшим. Также по одному из эпизодов предъявлено обвинение сожительнице фигуранта. Гражданка заведомо знала, что обвиняемый намеревается похитить деньги путем обмана и выступила пособником при получении денежных средств.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), будет направлено в суд для вынесения приговора. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.