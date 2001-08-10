Тихоокеанское
информационное агентство
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16:41, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожар в Южно-Сахалинске тушат 16 человек

Пожар в Южно-Сахалинске тушат 16 человек

21 ноября днем диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании хозпостроек по переулку Восточный. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение хозпостроек. В настоящее время ликвидировано открытое горение, пожар локализован. Пожарным удалось предотвратить уничтожение огнем, стоящего по близости, частного дома

В тушении пожара задействовано 16 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет, сообщили ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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