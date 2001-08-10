Четыре человека не выжили после распития неизвестной настойки

Следственным отделом по г. Невельск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области (руководитель отдела Бегиль В.А.) по факту смерти 4-х жителей села Шебунино Невельского района возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом ТИА "Острова" сообщили в областном следкоме.

В ходе доследственной проверки установлено, что 21 ноября 2018 года трое мужчин и женщина обнаружили в одном из домов с. Шебунино спиртосодержащую жидкость, которую употребили. В результате чего 31-летний местный житель скончался на месте происшествия, 45-летняя женщина и её 50-летний сожитель скончались у себя дома, 37-летний житель села скончался в реанимационном отделении ЦРБ г. Невельска. Предположительная причина смерти – отравление неизвестной жидкостью.

В настоящее время, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в следственном управлении.