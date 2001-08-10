Сахалинца приговорили к двум годам лишения свободы за удар ножом
Приговором Углегорского городского суда 52-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом ТИА «Острова» сообщили в обалстной прокуратуре.
Суд установил, что 4 октября подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим родственником нанес ему один удар ножом в область живота, причинив телесные повреждения, соответствующие тяжкому вреду здоровья.
Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о возмещении затрат, понесённых медицинским учреждением, на лечение пострадавшего, в сумме 92 849 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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