Сахалинец продал квартиру, чтобы избежать уголовного наказания за неуплату алиментов

Житель Корсаковского района после возбуждения уголовного дела и осознания неизбежности наказания продал квартиру, чтобы погасить задолженность по алиментным платежам. Об этом ТИА "Острова" сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Мужчина обязан ежемесячно выплачивать 1/4 часть всех видов доходов на содержание несовершеннолетнего ребенка, находящего в детском доме, однако, зная о последствиях неисполнения решения суда, надлежащим образом алименты не выплачивал.

При проверке имущественного положения родителя судебный пристав-исполнитель не установил у должника официального заработка, счетов в кредитных организациях и зарегистрированного на его имя имущества. При выходе по месту прописки неплательщика сотрудник ведомства подверг аресту имущество, находящееся в квартире. Более того, сахалинцу выдавались направления в Центр занятости населения, вручались предупреждения об уголовной ответственности. Также в отношении него неоднократно выносились постановления об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Однако предпринятого комплекса мер оказалось недостаточно для побуждения должника к оплате долга, равно как и привлечение его к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ в виде 20 часов обязательных работ.

Итогом упрямства сахалинца стало возбуждение в отношении него уголовного дела по ст. 157 УК РФ, однако в ходе его расследования должник скрылся от органов дознания, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Спустя 2 месяца удалось установить местонахождение гражданина, а уголовное дело было передано в суд на рассмотрение по существу. Размер задолженности на этот момент составил более 600 тысяч рублей.

Только тогда горе-отец осознал свою вину и принял решение продать новую 2-комнатную квартиру и, таким образом, погасил задолженность перед несовершеннолетним сыном в полном объеме.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не забывать о своих родительских обязательствах во избежание применения к ним мер принудительного характера, в том числе привлечения к административной и уголовной ответственности.