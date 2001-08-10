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13:05, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске сбили школьницу
21 ноября года в 15 час 30 минут, 24 летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi canter на улице Колодезной в районе дома № 31 Южно-Сахалинска, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2007 года рождения, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте перед приближающимся автомобилем. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.
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