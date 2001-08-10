Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2018
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13:05, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили школьницу

21 ноября года в 15 час 30 минут, 24 летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi canter на улице Колодезной в районе дома № 31 Южно-Сахалинска, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2007 года рождения, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте перед приближающимся автомобилем. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

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